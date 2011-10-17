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Dünya

6 bin 800 kişiye AIDS ve HEPATİT bulaştı!

Kanada tarihinin en büyük sağlık skandalıyla çalkalanıyor.

17 Ekim 2011 03:00

T24 - Kanada tarihinin en büyük sağlık skandalıyla çalkalanıyor. Bir klinikte yaşanan enfeksiyon kontrollerindeki ihmaller nedeniyle 6 bin 800 kişiye Hepatit-B/C ve AIDS virüsü bulaştığı düşünülüyor.


Enfeksiyon ihmali pahalıya patladı. Kanada'nın Ottawa kentindeki bir klinikte hastalara virüs bulaştırıldığı iddiasıyla 6 bin 800 kişiye, Hepatit-B, Hepatit-C ve AIDS virüsü taraması yapılacak.


Ottawa Sağlık Hizmetleri Müdürü Dr. Isra Levy, adını açıklamadığı kliniğin kayıtlarındaki yaklaşık 7 bin kişiyle irtibata geçileceğini ve bu kişilerin sağlık kontrolüne alınacağını açıkladı.


Söz konusu sağlık tesisinin bir bölümünde enfeksiyon kontrolünde ihmaller saptadıklarını kaydeden Dr. Levy, ihmalin ne zaman başladığını tam olarak bilemedikleri için 10 yıl geriye giderek hasta kayıt taraması yaptıklarını söyledi.


Hepatit-B, Hepatit-C ve AIDS virüsü bulaştırıldığından şüphelendikleri 6 bin 800 kişiye önümüzdeki haftadan itibaren mektup yollamaya başlayacaklarını ifade eden Levy, daha geniş bilginin önümüzdeki hafta açıklanacağını sözlerine ekledi.


Ottawa Belediyesi Basın Sözcüsü Jocelyne Turner da Hepatit-B ve Hepatit-C'nin bir klinikte bulaşması riskinin milyonda 1 ve HIV virüsünün ise 3 milyarda 1 olduğunu savunarak, 'Enfeksiyon riski inanılmaz derecede az ama önlemlerimizi de almak zorundayız' dedi.


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