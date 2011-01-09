-6 BİN 560 YENİ MEMUR ALINIYOR ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - Kamu kurum ve kuruluşları, Aralık ayında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına göre 6 bin 560 yeni memur alacak. Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığından edinilen bilgiye göre, öğretmenler ile kariyer meslek memurları dışındaki kadro ve pozisyonlarda bu yılın ilk memur atamaları önümüzdeki ay gerçekleştirilecek. Bu şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen toplam 6.560 kadro ve pozisyon için yeni memur alımında bulunulacak. KPSS'ye katılan memur adayları, 24 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında belirlenen kadro ve pozisyonlar için ÖSYM Başkanlığının ''www.osym.gov.tr'' adresi üzerinden tercih işlemi yapacak. -KİM, NE KADAR MEMUR ALACAK?- 2010 yılı Aralık ayındaki KPSS'ye göre ilk defa kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelin 1.557'si Bakanlıklarda, 1.693'ü Bakanlıklara bağlı Müsteşarlık ve Genel Müdürlüklerde, 431'i Başkanlıklarda, 853'ü üniversitelerde, 932'si de Mahalli İdareler, İl Özel İdareleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve Birlik Müdürlüklerinde görev yapacak. Bu yerleştirmede Sağlık Bakanlığı 541, İçişleri Bakanlığı 380, Ulaştırma Bakanlığı 236, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 140, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 86, Adalet Bakanlığı 83, Dışişleri Bakanlığı 75, Çevre ve Orman Bakanlığı 11, Kültür ve Turizm Bakanlığı da 5 yeni memur alacak. Müsteşarlık ve Genel Müdürlüklerde ise en fazla memur alımını 337 memur ile Gümrük Müsteşarlığı gerçekleştirecek. Bunu 277 memurla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 213 memurla SHÇEK, 202 memurla Karayolları, 198 memurla da DSİ izleyecek. Sosyal Güvenlik Kurumunun 164 yeni memur alımında bulunacağı bu yerleştirmede, mahalli idarelerde istihdam edilecek 932 yeni memurun 525'i İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, 58'i de Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde çalışacak. Bu dönemde KİT'lere de 1.094 yeni memur alınacak. Bu memurların 236'sı Türkiye Elektrik İletim A.Ş, 195'i Toprak Mahsulleri Ofisi, 170'i Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 144'ü de Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bünyesinde işe başlayacak. Yeni memurların 529'u lise, 1.698'i 2 yıllık yüksekokul, 4.333'ü ise 4 yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilecek. -95 DEĞİŞİK KADROYA ATAMA YAPILACAK- Bu yılın ilk memur alımında 95 kadro ve pozisyona atama yapılacak. Yeni memurların 1.273'ü mühendis, 865'i veri hazırlama işletmeni, 428'i hemşire, 331'i bilgisayar işletmeni, 240'ı tekniker, 187'si muhafaza memuru, 169'u psikolog, 161'i enformasyon memuru, 101'i zabıt katibi, 96'sı da şoför olacak.