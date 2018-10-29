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6 bankadan ortak yeni havalimanı ilanı

İlan bitmiş proje görseliyle yayımlandı

29 Ekim 2018 13:07

T24 Haber Merkezi

Tartışmalarla bugün açılışı yapılacak yeni havalimanı için gazeteler 6 bankadan ortak ilan verildi. "Gücünle gurur duy Türkiye!" başlığıyla verilen ilanda yeni havalimanının proje görseli yer aldı.

İlan metninde "Finansmanında yer almaktan gurur duyduğumuz İstanbul Yeni Havalimanı, Cumhuriyetimizin 95. yılında ülkemize hayırlı olsun." ifadesi yer aldı. 

İlan veren bankalar arasında DenizBank, Garanti, Halkbank, ONB Finansbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası yer alıyor. 

Gazeteler verilen ilan şöyle:

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