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6 bakanlığa atama yapıldı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

05 Aralık 2017 08:53

Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Aile ve Sosyal Politikalar, Kültür ve Turizm ile Maliye Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Yozgat Bölge Müdürlüğüne Tapu ve Kadastro Elazığ Bölge Müdürü Tamer Taşkıran atandı. Taşkıran’dan boşalan göreve Mahir Tuncer’in getirilmesi kararlaştırıldı. Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ise Necmettin Şeker atandı.
Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Aydın Güler, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğüne Batı Karadeniz Bölge Müdürü Muzaffer Ertürk atandı. Ertürk’ten boşlan Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Batı Anadolu Bölge Müdürü Sadık Cinaz getirildi.

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