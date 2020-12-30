T24 LogoT24 Logo
Gündem

6 bakandan 'ekonomi ve reform' gündemli toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın ev sahipliğindeki toplantıda 'gündem değerlendirmesi' gerçekleştirildiği belirtildi

30 Aralık 2020 19:07

ETİKETLER

Lütfi ElvanHazine ve Maliye BakanıHazine ve Maliye BakanlığıHazinereformekonomi reformuhukuk reformu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24