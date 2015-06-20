6 ayrı ilde düzenlenen cinsel istismar soruşturmasında 22 gözaltı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 16 ile 17 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 22 kişi, 6 ayrı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Jandarma ekipleri, Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyonda E.S. (16) ile M.Ü'ye (17) zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin Denizli, Burdur, Aydın, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa illerinde ikamet ettiğini tespit eden ekipler, bu illerde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 22 kişiyi gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, iki kız çocuğu da koruma altına alındı. Çocuk İzleme Merkezi'ne getirilerek uzmanlar gözetiminde ifadelerine başvurulan çocukların anlattıkları doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, "çocukların menfaat karşılığı ilişkiye girmesi"ne aracılık ettiği iddiasıyla aranan Ç.Ç'nin kısa süre önce cezaevine girdiğini belirlendi.



Şüpheliler, sorgularının ardından "nitelikli cinsel istismar", "alıkoymak", "fuhşa teşvik", "tehdit", “nitelikli cinsel istismar", "fuhşa aracılık ve yer temin etme" suçlamasıyla Denizli Adliyesi'ne sevk edildi.