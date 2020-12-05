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6 aylık hamile olan 27 yaşındaki kadın, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

05 Aralık 2020 16:49

Kocaeli'de 6 aylık hamile Nur Yavuz (27), Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yavuz, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

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