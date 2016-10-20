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6 aylık bebek, uykusunda boğularak hayatını kaybetti

Bebek, uykusunda ters dönerek boğuldu

20 Ekim 2016 19:45

Kağıthane'de yaşayan 6 aylık Umut bebek, uykusunda ters dönünce boğularak hayatını kaybetti. Bebeğin annesi Derya Köseci ve babası Ali Köseci hastanede sinir krizi geçirdi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Kağıthane'de meydana gelen olayda 6 aylık Umut bebek uykusunda boğularak hayatını kaybetti. Derya Köseci 6 aylık bebeği Umut Köseci'yi emzirdikten sonra uykuya yatırdı. Anne Köseci, bir süre sonra kendisi de uykuya daldı. Daha sonra uykusundan uyanan Köseci, bebeğinin ters döndüğünü gördü. Bebeğe hemen müdahale ederek uyandırmaya çalışan talihsiz kadın, bebeğin uyanmadığını görünce eşi Ali Köseci'yi hemen eve çağırdı. Evlerinin yakınında çalışan Ali Köseci hızla eve gelerek bebeği çevrede bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Hastanede ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri talihsiz bebeğin uykusunda nefessiz kalarak öldüğünü belirledi. Bunun üzerine sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine hastaneye gelen savcı incelemelerde bulundu. Umut bebek, yapılan incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Umut bebeğin hayatını kaybettiğini öğrenen anne Derya Köseci ve baba Ali Köseci hastanede sinir krizi geçirdi. Olayı duyan ailenin yakınları hastaneye akın etti.

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