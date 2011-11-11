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Dünya

'6 aydan az ömrü kaldı' iddiası

Kanser tedavisi gören Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez'in sadece birkaç ay ömrü kaldığı iddia edildi.

11 Kasım 2011 02:00

T24 - Kanser tedavisi gören Venezuella Devlet Başkanı Hugo Chavez'in sadece birkaç ay ömrü kaldığı iddia edildi.


ABD eski Başkanı George Bush döneminde görev yapan üst düzey ABD'li bir yetkili Roger Noriega, kanser hastası olan Chavez'in hastalığının beklendiğinden daha hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi.


Haberi Venezuella hükümetinde bir kaynağa dayandıran Noriega, doktorlarının Chavez'in sadece 6 ay ömrü kaldığını düşündüğünü iddia etti.


Bush döneminde Amerika Ülkeleri Örgütü'nde AB Büyükelçisi olarak göre yapan Roger Noriega, "Chavez'in kanser tedavisini yapan uluslararası doktorlar grubu, Venezuella liderinin 6 aydan az ömrü kaldığını düşünüyor" dedi.



'Seçimden önce ölecek'


Inter-American Security Watch internet sitesine bir makale yazan Noriega, Hugo Chavez'in hastalığının beklendiğinden daha hızlı ilerlediğini, Ekim 2012'de yapılacak devlet başkanlığı seçiminden önce hayatını kaybedeceğini savundu.

 

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