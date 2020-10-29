6 ayda yüzde 80 arttı; ikinci el otomobil fiyatları neden yükseldi?

Koronavirüs salgını nedeniyle oluşan tedarik sıkıntısı ve döviz kurunun da etkisiyle yükselişe geçen fiyatlar, ikinci el araç piyasasını da doğrudan etkiliyor.

Araç alacak çok sayıda kişi sıfır taraftaki rakamları görüp ikinci ele yönelince ister istemez fiyatlar da uçuşa geçiyor. Sektör temsilcilerine göre neredeyse her gün değişen fiyatlar yüzünden bugün ikinci el araç alacak bir vatandaşın ayırması gereken ortalama bütçe en az 120 bin TL bandına çıkmış durumda.

6 ayda yüzde 80 arttı!

Oysa ki bu oran 6-7 ay öncesine kadar 70-80 bin TL aralığındaydı. Bu hesaplamadan da anlaşılacağı üzere fiyatlara gelen zam yüzde 80'e yaklaşmış durumda.

Yeni Şafak'ın haberine göre; aynı marka ve modele ait araçlar üzerinden kurulan ve genellikle söz konusu araçlara yönelik bilgi alışverişinin yapıldığı sosyal medya ve Whatsapp gruplarına sızan fırsatçılar, paylaştıkları mesajlarla aracını satışa çıkarmış grup üyelerine fiyat artırmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Paylaştıkları mesajlarda fiyat artışlarının yapılacağı tarihi de veren fırsatçılar, fiyatlardaki artışların doğru orantılı olması ve alıcıların kafasında söz konusu markaya ait ortalama bir fiyat oluşması için de yapılacak zamları kendileri belirliyor.

Fiyat yükseltmek için gruplarda paylaşılan mesajlarda model ve kasasına göre değişen artışların 10 ile 20 bin TL arasında olduğu görülüyor.