6 ayda 6.5 milyon korsan yayın ele geçirildi

Türkiye genelinde ocak-haziran döneminde düzenlenen bin 23 operasyonda 6.5 milyon korsan yayın ele geçirildi.

Bakanlık korsanla mücadelede daha etkin olabilmek amacıyla 81 ilde il denetim komisyonu kurdu.

İl Denetim Komisyonları ve Emniyet Genel Müdürlüğüʼnün ortak çalışmasıya gerçekleşen operasyonlarda aralarında bandrolsüz CD, VCD, kitap, DVD, video kaset, teyp kaset, kapak kartonetin bulunduğu 6 milyon 535 bin 94 adet materyal ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen materyallerden 626 bin 362 adedini bandrolsüz CD-VCD-DVD oluşturdu. Ayrıca 516 bin 217 adet bandrolsüz ,18 bin 919 adet de bandrollü kitabın yanı sıra 80 teyp kasetine de ele konuldu.

Operasyonlar kapsamında, 5 milyon 373 bin 516 kapak kartonet de ele geçirildi. Geçen yıl ise korsanla mücadele kapsamında 2 bin 750 operasyon yapılmış ve 15 milyon 521 bin 280 adet materyal ele geçirilmişti. Öte yandan yılın ilk 6 ayında kayıt-tescili yaptırılan eser sayısı 3 bin 89, verilen bandrol sayısı ise 167 milyon 364 bin 399 oldu.