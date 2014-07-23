T24 LogoT24 Logo
Dünya

6 ayda 61 gazeteci öldürüldü

Uluslararası Haber Güvenliği Enstitüsü'nün raporuna göre, son altı ayda 61 gazeteci öldürüldü. Ukrayna, en çok gazetecinin öldürüldüğü ülke olarak açıklandı

23 Temmuz 2014 22:08

Londra merkezli Uluslararası Haber Güvenliği Enstitüsü (INSI) bu yılın ilk yarısında 61 gazetecinin görevini yaparken öldürüldüğünü açıkladı. 7 gazetecinin öldürüldüğü Ukrayna, en çok gazetecinin öldürüldüğü ülke oldu. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında ise 40 gazeteci yaşamını yitirmişti.

INSI’nın yayınladığı raporda, gazetecilerin en çok yaşamını yitirdiği ülkenin Ukrayna olduğu ve 2014 yılı içinde 7 gazetecinin öldürüldüğü belirtildi. Rapora göre, Irak’ta 6, Pakistan ve Suriye’de 5’er, Afganistan’da 4, Filipinler, Honduras ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 3’er gazeteci öldürüldü. 2'şer gazetecinin yaşamını yitirdiği ülkeler ise ABD, Brezilya, Bangladeş, Libya, Paraguay, Somali ve Mısır olarak sıralandı.

 

Televizyon ekipleri hedefte

 

Raporda Kolombiya, Meksika, Hindistan, Nijerya, Endonezya, El Salvador, Kamboçya, Arjantin, Kongo, Lübnan ve Uganda’da da birer gazetecinin görev başındayken öldürüldüğü vurgulandı. Savaş ve çatışma bölgelerinde gazetecilere yönelik tehdit, saldırı ve rehin almaların arttığına dikkat çekilen INSI raporunda, en fazla saldırıya televizyon ekiplerinin uğradığı ifade edildi. Buna göre, 23 televizyon, 16 radyo, 14 yazılı basın ve 6 haber ajansı çalışanı yaşamını yitirdi.

 

ETİKETLER

gazeteciölümukraynasomalifilistinUluslararası Haber Güvenliği Enstitüsüingiltere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24