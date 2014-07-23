6 ayda 61 gazeteci öldürüldü

Londra merkezli Uluslararası Haber Güvenliği Enstitüsü (INSI) bu yılın ilk yarısında 61 gazetecinin görevini yaparken öldürüldüğünü açıkladı. 7 gazetecinin öldürüldüğü Ukrayna, en çok gazetecinin öldürüldüğü ülke oldu. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında ise 40 gazeteci yaşamını yitirmişti.

INSI’nın yayınladığı raporda, gazetecilerin en çok yaşamını yitirdiği ülkenin Ukrayna olduğu ve 2014 yılı içinde 7 gazetecinin öldürüldüğü belirtildi. Rapora göre, Irak’ta 6, Pakistan ve Suriye’de 5’er, Afganistan’da 4, Filipinler, Honduras ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 3’er gazeteci öldürüldü. 2'şer gazetecinin yaşamını yitirdiği ülkeler ise ABD, Brezilya, Bangladeş, Libya, Paraguay, Somali ve Mısır olarak sıralandı.

Televizyon ekipleri hedefte

Raporda Kolombiya, Meksika, Hindistan, Nijerya, Endonezya, El Salvador, Kamboçya, Arjantin, Kongo, Lübnan ve Uganda’da da birer gazetecinin görev başındayken öldürüldüğü vurgulandı. Savaş ve çatışma bölgelerinde gazetecilere yönelik tehdit, saldırı ve rehin almaların arttığına dikkat çekilen INSI raporunda, en fazla saldırıya televizyon ekiplerinin uğradığı ifade edildi. Buna göre, 23 televizyon, 16 radyo, 14 yazılı basın ve 6 haber ajansı çalışanı yaşamını yitirdi.