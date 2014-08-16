6 ayda 3 bin 868 kişi milyoner oldu

Hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudilerin banka hesaplarındaki parası 500 milyar liraya dayandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2014 haziran sonu itibariyle Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan 70 bin 714 mudi bulunuyor. Bu rakam 2013 aralık itibariyle 66 bin 846 idi.

Buna göre ilk yarıda milyoner sayısı 3 bin 868 kişi daha artmış oldu. Tüm mudilerin bankalardaki bakiyesi ise 1 trilyon liraya yaklaştı.

56 milyondan fazla mudinin hesabında toplam 922 milyar 578 milyon 760 bin lira bulunuyor.

Milyonerlerin hesabında olan meblağ ise 455 milyar 730 milyon 840 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece bankalarda bulunan toplam mevduatın neredeyse yarısı milyonerlere ait durumda.