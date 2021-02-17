6 ayda 2 bin 412 doktor istifa etti

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’ın, Koronavirüs salgını sürecince istifa eden ve rapor alan doktor sayılarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 412 doktorun istifa ettiğini, 522 doktorun özel hastanelere geçiş yaptığını bildirdi. Bu süre zarfında rapor alan doktorların bilgisi ise paylaşılmadı.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Koronavirüs salgını sürecince istifa eden ve rapor alan doktor sayılarına ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

CHP’li Bayır’ın salgın süresince kaç doktorun istifa ettiğine yönelik sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10 Mart 2020- 8 Eylül 2020 tarihleri arasında Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında görev yapan 858 uzman tabip, 144 asistan ve bin 410 tabip olmak üzere toplam 2 bin 412 personel istifa etmiştir" yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı, 11 Mart 2020 - 8 Eylül 2020 tarihleri arasında 487 uzman doktorun, 31 doktorun ve dört diş doktorunun özel hastanelere geçtiğini bildirdi.

CHP’li vekilin, salgın boyunca kaç doktorun rapor aldığı sorusuna ise istatistiki veriler olmadığı için yanıt verilemediği bildirildi.