6 ay sonra şehit sayılan Uzman Onbaşı Kaya için yeniden tören düzenlendi

Suriye sınırındaki Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolu’nda, uyurken Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı tarafından tüfekle başından vurularak yaşamını yitiren ve 6 ay sonra mahkeme kararıyla 'şehit' sayılan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya'nın (23) naaşı, yeniden düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Suriye sınırındaki Şehit Musa Özalkan Piyade Hudut Karakolu’nda, 30 Nisan’da, Piyade Astsubay Çavuş Hakan Katırcı tarafından uyurken bilinmeyen nedenle tüfekle başından vurulan Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya, yaşamını yitirdi. Katırcı, daha sonra da tüfeği göğsüne dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi.

Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya’nın naaşı Gaziantep’te törenle toprağa verildi ancak ailesi oğullarına ‘şehit’ unvanının verilmesi için Milli Savunma Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Tören düzenlendi

Genelkurmay Başkanlığı’nda yapılan inceleme ve soruşturma sonunda Mehmet Can Kaya mahkeme kararıyla ‘şehit’ sayıldı. Kararın ardından defnedildiği mezardan alınan Uzman Onbaşı Mehmet Can Kaya için öğle saatlerinde Asri Mezarlık’taki şehitlikte yeniden tören düzenlendi.

Şehit Onbaşı Mehmet Can Kaya’nın cenazesi, törenin ardından yeniden toprağa verildi.