6 ay Rum Kesimi'nde kalan Türk, evini alıyor!

* Kıbrıs Rum yönetiminin, Kıbrıslı Türklere, Rum tarafında en az 6 ay ikamet etmeleri karşılığında kendi evlerini geri verdiği bildirildi.



* Rumların bu tutumunu “siyasi” olarak değerlendiren diplomatik kaynaklara göre Rumlar Türklere ev vererek dünya kamuoyuna, “Bakın Türklere mallarını geri veriyoruz” mesajı vermeyi amaçlıyor.



Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Alithia gazetesinin haberine göre, Rum yönetimi Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Birimi Müdürü Yorgos Theodoru, Rum tarafındaki kendi evleri için başvuruda bulunan Kıbrıslı Türklere ev verilmesinin ön koşullarının bazı kriterlere bağlandığını belirterek, "Kıbrıslı Türkler tarafından bu konuya fazla ilgi gösterildiğini" öne sürdü.



'Sahte beyanla başvuru' iddiası



Çok sayıda Kıbrıslı Türk'ün "sahte veri ve beyanlarla" Kıbrıs Rum tarafında mal kullanım ve sahip olma hakkını elde etmek istediğini savunan Theodoru, başvuru sahiplerinin gerçekten malın sahibi veya mirasçısı olması ve bunu kanıtlaması gerektiğini söyledi. Theodoru, başvuru sahibinin ayrıca en az 6 ay Güney Kıbrıs'ta ikamet etmesinin zorunlu olduğunu belirtti.



Gazete, başka bir haberinde de, KKTC'den bir "yetkili"nin kısa süre önce Güney Kıbrıs'ta apartman dairesi satın almak istediğini, ancak Rum yönetimi yetkililerinin kendisine izin vermediğini yazdı.



Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Birimi Müdürü Yorgos Theodoru, "böyle bir yasaklamanın olmadığını" ifade ederek, "son yıllarda özellikle Baf ve Larnaka bölgelerinde yapılan taşınmaz mal alımının yüzlerle ifade edildiğini, böyle bir kısıtlama ve yasaklamanın bulunmadığını" söyledi.



Theodoru, Kıbrıslı Türklere yönelik tek farkın eski yasadan kaynaklandığını, Kıbrıslı Türk tarafından gerçekleştirilen alımın, Rum İçişleri Bakanlığının onayını gerektirdiğini kaydetti.



Bugüne kadar böyle bir alımın reddedilmediğini ifade eden Theodoru, "bunun aksine çok sayıda Kıbrıslı Türk'ün gerek Larnaka gerekse Baf'ta taşınmaz mal, özellikle ev ve apartman dairesi satın aldığını" iddia etti.

