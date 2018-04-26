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6 ay önce tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Gulnaza I

26 Nisan 2018 20:23

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Gulnaza I., 6 ay önce evinde tecavüze uğradığını iddia edip şikayetçi oldu.
Üniversite öğrencisi Gulnaza I., 3 ay önce tanıştığı erkek arkadaşı Y.Ç., ile birlikte karakola gidip 6 ay önce evinde kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği N.K.\'dan şikayetçi oldu. Gulnaza I., 2 gün önce gittiği karakoldaki ifadesinde, \"O tarihteki yatak örtüsü ve üzerimdeki elbiselerimi attım. Şu anda hiçbirisi yoktur. Bu olayı eve gelen kız arkadaşıma anlattığımda inanmadı. Olayın duyulmaması için şikayette bulunmadım. Olayın kapanmasını istedim. Yaklaşık 2 hafta sonra evden ayrılıp bir yurda yerleştim. Eşini telefonla arayıp \'eşin seni aldatıyor\' dedim. Kendisi beni arayarak \'niye yuvamı yıkıyorsun, neden karıma söylüyorsun, seni dağa kaldıracağım, hayatını alt üst edeceğim\' diye tehditte bulundu. Defalarca arayarak tehdit etti. Ben bu olaydan önce ve sonra hiç kimseyle birlikte olmadım. O tarihlerde kullanmış olduğum cep telefonu hattımın iletişim tespitine rıza gösteriyorum. Bana atmış olduğu mesajları size teslim ediyorum. Olay ile ilgili iç beden muayenemin yapılmasını istemiyorum. Yaklaşık 3 aydır arkadaşlık yapmış olduğum Y.Ç.\'ye konuyu anlattım. O da bunun üzerine beni alıp şikayet için buraya getirdi. N.K. ile ilgili ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında tedbir kararı uygulanmasını talep ediyorum. Benim ile zorla ilişkiye giren ve beni tehdit eden N.K\'dan şikayetçiyim\" dedi.
Y.Ç. de ifadesinde, \"Gulnaza I. kız arkadaşım olur. Kendi rızasıyla 1 ya da 2 defa cinsel ilişkiye girdim. Kız arkadaşımın daha önce başka erkeklerle ilişkiye girip girmediğini bilmiyorum. Merak edip de sormadım. N.K.\'yı hiç tanımam. Kız arkadaşımın yaşadığı olayı öğrendiğim an kendisini alarak karakola getirdim\" diye konuştu.
Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen N.K. ise savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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