6 atölye açtı, 60 yaş üstü 202 kişiyi 500 çocukla buluşturdu; liseli gencin projesi TÜBİTAK yarışmasında finale kaldı

Antalya’da 10. sınıf lise öğrencisi Buse Dikmen, TÜBİTAK projesi kapsamında 6 atölye açıp, 60 yaş üstü 202 yaşlıyı çocuklarla buluşturdu. Atölyelerde, yaşlılar çocuklara Hacivat ve Karagöz’ü, ahşaptan oyuncak yapmayı, yöresel yemekleri ve geleneksel müzik aleti ‘ıklığ’ çalmayı öğretiyor. Çocuklar ise yaşlılara bilgisayar eğitimi veriyor. Çınarlarla fidanları buluşturan proje, TÜBİTAK yarışmasında finale kaldı.

Türkiye’de 13 bin yaşlı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı, 7 bin yaşlı da özel huzurevlerinde kalıyor. 8 bin yaşlı ise devlete bağlı huzurevlerinde kalabilmek için sıra bekliyor.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi 16 yaşındaki Buse Dikmen, kuşaklar arası kaynaşmayı ve yaşlıların sosyalleşmesini sağlamak için örnek bir proje hayata geçirdi. Öğretmenlerinin desteğiyle BİLSEM bünyesinde kurduğu Değerli Etkileşim Merkezi’nde 6 atölye açan Dikmen, aralarında huzurevinde kalanların da bulunduğu 60 yaş üstü 202 yaşlıyı atölyelerde 500’e yakın çocukla buluşturdu.

Çocuklardan bilgisayar dersi

Sözlü gelenek ve anlatım atölyesinde yaşlılar çocuklara masal, anı ve hayat tecrübelerini anlatıyor. Geleneksel çalgı atölyesinde ise son ustalardan Emin Kök, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş olan ıklığ’ı tanıtıyor. Geleneksel gösteri sanatları atölyesinde Karagöz ve Hacivat sahnelenirken, orman atölyesinde endemik bitki ve hayvan türleri hakkında bilgi veriliyor, doğa yürüyüşleri yapılıyor. 9 yaşındaki çocuk ile 92 yaşındaki çınarı buluşturan bir başka atölyede yaşlılar tarafından öğrencilere yöresel yemekler, ahşaptan oyuncak ve uçurtma yapımı, topaç, beş taş, dokuz taş, çomak, mangala ve tomak gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar öğretiliyor. Bilgisayar atölyesinde ise projeye dahil olan 8 öğrenci yaşlılara bilgisayar kullanmayı öğretiyor.

Haftada 2-3 kez öğrencilerle bir araya gelen asırlık çınarlar, “Burası bizim için gerçek bir huzurevi” diyor. Çocuklara doğa yürüyüşlerinde endemik bitkileri, ağaçları ve kuş türlerini anlatan Ömer Aksöğüt (76), “Onların dinamizmi bana yansıyor, kendimi daha genç hissediyorum” diyor. Eski oyuncakları anlatan 70 yaşındaki Haşim Süzme ise çocuklarla birlikte vakit geçirirken ağrılarının azaldığını ve çocuklar sayesinde bilgisayar kullanmaya başladığını söylüyor.

Bakanlıktan destek geldi

10. sınıf öğrencisi Buse Dikmen, çınarlarla fidanları buluşturan projesiyle TÜBİTAK’ın 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katıldı. Konya’daki bölge yarışmasında birinci olan proje, 16-20 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek finale kaldı.

Örnek projeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’dan da destek geldi. Bakan Kaya, projeyi gözlemlemek için atölyeleri ziyaret etmek istediğini söyledi.

Bu haber Habertürk'ten alınmıştır.