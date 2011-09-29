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6 askerin sorgusu tamamlandı MALATYA (A.A)

29 Eylül 2011 23:48

-6 askerin sorgusu tamamlandı MALATYA (A.A) - 29.09.2011 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Malatya özel yetkili savcıları, 6 muvazzaf askerin sorgusunun ardından adliyeden ayrıldı. Sabah saatlerinde başlayan ve Malatya'da gözaltına alınan muvazzaf askerlerle başlayan sorgulamada savcılar Özden Doğan ve Şeref Gürkan, Merkez Komutanlığında gözaltında bulunan 6 askerin ifadesini aldı. Sorguları tamamlanan askerler yeniden merkez komutanlığına gönderilirken savcılar da adliyeden ayrıldı. Merkez Komutanlığında gözaltında olan 5 muvazzaf asker ile Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadeledeki 5 sivilin sorgulamalarına yarın devam edilecek.

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