6 askerin şehit olmasında ihmali bulunduğu öne sürülen komutan tutuklandı

T24

Bazı internet sitelerinde yayınlanan ses kayıtlarında olayın geçtiği Hakkari Sınır Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeki Es, mayınların PKK'lıların geçişinin önlenmesi amacıyla bizzat kendileri tarafından döşendiğini söylemişti.Ses kayıtlarında üstlerine bilgi veren Es, birliğin yanlışlıkla mayınlı bölgeden geçtiğini itiraf etmişti.Cuma günü Genelkurmay Askeri Mahkemesi’ne çıkartılan Es, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 6 askerin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.Hakkari'den tayini çıkan Tuğgeneral Es halen Bursa Jandarma Bölge Komutanı olarak görev yapıyor.