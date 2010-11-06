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6 askerin şehit olmasında ihmali bulunduğu öne sürülen komutan tutuklandı

6 askerin şehit olduğu olayda ihmali bulunduğu öne sürülen Tuğgeneral Zeki Es askeri mahkemece tutuklandı.

06 Kasım 2010 02:00

T24 - Hakkari Çukurca'da askeri aracın mayına çarpması sonucu 6 askerin şehit olduğu olayda ihmali bulunduğu öne sürülen Tuğgeneral Zeki Es askeri mahkemece tutuklandı.



Bazı internet sitelerinde yayınlanan ses kayıtlarında olayın geçtiği Hakkari Sınır Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeki Es, mayınların PKK'lıların geçişinin önlenmesi amacıyla bizzat kendileri tarafından döşendiğini söylemişti.

Ses kayıtlarında üstlerine bilgi veren Es, birliğin yanlışlıkla mayınlı bölgeden geçtiğini itiraf etmişti.

Cuma günü Genelkurmay Askeri Mahkemesi’ne çıkartılan Es, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 6 askerin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hakkari'den tayini çıkan Tuğgeneral Es halen Bursa Jandarma Bölge Komutanı olarak görev yapıyor.


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