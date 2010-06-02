6 askeri şehit eden PKK'lıların kimlikleri saptandı

T24 - İskenderun'da 6 askerin şehit olduğu saldırıyı Medeni Sayılgan'ın emriyle "Mazlum Palu" kod adlı PKK'lı liderliğindeki 7-8 kişilik grup gerçekleştirdi.



İskenderun'da 6 askerin şehit edildiği, 7 askerin de yaralandığı saldırının emrini veren veren PKK'lının kimliği belirlendi. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki saldırıya ilişkin istihbarat birimlerinin çalışmalarına göre, saldırının talimatını örgütün Amanos bölge sorumlusu Panzer Kemal kod adlı Medeni Sayılgan verdi. Saldırıyı da Mazlum Palu kod adlı İskender Doğruer'in liderliğindeki 7-8 kişilik grup gerçekleştirdi.





2008'de bölgeye geldi



Bitlis nüfusuna kayıtlı 42 yaşındaki Sayılgan, örgütün kırsaldaki önemli isimlerinden biri. 2008 başlarında Kuzey Irak'taki kamplarda askeri eğitim komutanı olarak bulunan Sayılgan, o tarihlerde Amanos'a kaydırıldı.



PKK'nın bölge sorumlusu Sayılgan'ın daha önce de, İskenderun otoyol turnikelerinde denetim yapan trafik ekibine uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda polis memurları İbrahim Darıcı ve Halil Aksak'ın şehit edilmesi, Kocadüz Yaylası yakınlarında bulunan maden ocağının basılarak bir şoförün öldürülmesi, Hassa'da şantiye basılarak iki kişinin kaçırılması olaylarının talimatını verdiği belirlendi.



Öte yandan eylemi, PKK'nın askeri kanadı HPG, eylemi üstlendi. Haberi PKK'ya yakın bir internet sitesinde yayınlandı. Haberde HPG'nin, saldırısının Türk ordusu tarafından yapılan operasyonların karşısında cevap niteliği taşıdığını açıkladığı yer aldı.





