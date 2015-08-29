6 araştırma şirketine göre, seçim hükümeti oyları nasıl etkiler?

Türkiye’de tarihte ilk kez kurulan seçim hükümetinin en önemli tartışmalarından biri MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş’in partisinin kararına rağmen bakanlık teklifini kabul etmesiydi. 1 Kasım’a gidilirken Türkeş’in milliyetçi oyları AKP’ye çekip çekemeyeceği ve HDP’nin seçim hükümetinde yer almasının oylara nasıl yansıyacağı merak konusu. Peki anket şirketleri bu durumu nasıl değerlendiriyor?

Habertürk gazetesinden Ferhat Erdoğan'a konuşan altı anket şirketi yetkilisinin açıklamaları şöyle:

ANDY-AR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar: ‘Sırf Türkeş geçti diye bir oy kayması olmaz’

MHP’den AK Parti’ye sırf Türkeş geçti diye bir oy kayması olmaz. Bugünkü fotoğrafta MHP’de yüzde yarım puanlık bir düşüş görüyoruz, bu da çok büyük bir değişiklik değil. Erken seçimde AK Parti ve HDP için sonucun farklı olmayacağını, CHP ’nin de oyunu biraz artıracağını düşünüyorum. “HDP, Batı’daki oy kaybını Güneydoğu’daki Kürtler arasındaki kenetlenmeden dolayı kapattı” diyebiliriz. HDP’nin oylarını artırdığını düşünmüyorum. Demirtaş’ın PKK ’ya silah bırakma çağrısı ve Türkiyelileşme politikasını devam ettirmesi, seçim hükümetinde yer almaları, HDP lehine olumlu bir hava yaratabilir.

A&G Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür: ‘HDP’nin oyu az da olsa gerileyecek’

Koalisyon tartışmalarındaki belirsizlikten ve MHP’nin seçim hükümetine bakanlık vermeyeceğini açıklamasından dolayı, tepki amaçlı AK Parti’ye bir geçiş var. Türkeş’in tavrı geçişi kolaylaştırır. AK Parti’ye giden oylardan daha çok MHP içinde bir liderlik problemi olacak gibi görünüyor. HDP, silahların susması çağrısı yaparken, diğer yandan da geçici hükümete bakanlık vermeyi kabul ederek siyaseten doğru adımlar atıyor. Çatışma ortamından dolayı HDP’nin oyunun az da olsa gerilediğini görüyoruz fakat bu baraj problem doğurmuyor.

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu: ‘MHP ve AK Parti arasında sürekli bir oy geçişi var’

MHP, azınlık hükümetine destek vermemesi, seçim hükümetini AK Parti hükümeti gibi görerek yer almaması, Türkeş’in olayındaki reaksiyonu ile üç hata yaptı. Bu üç olayın MHP tabanına bir travma yaşatacağını düşünüyorum. MHP ve AK Parti arasında sürekli bir oy geçişi var. Bu hatalar, tabanda bir kısım daha oy kaymalarına sebep olacaktır. Yaşananlar, HDP’nin oy oranı üzerinde herhangi bir etkiye sebep olmaz. CHP ve MHP bu durumdan olumsuz etkilenebilir. HDP’de değişiklik görünmüyor.

GENAR Şirketi Başkanı İhsan Aktaş: ‘Oylarının yüzde 100’ünü koruyan tek parti AK Parti’

Tuğrul Türkeş’in bakanlık teklifini kabul etmesinin ve ileride AK Parti’ye geçmesinin AK Parti oylarını olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Seçim hükümetine MHP ve CHP’nin bakanlık vermeyeceğini açıklaması seçmende bu partilerin uzlaşmaya yanaşmadığı algısı oluşturdu. Bu da AK Parti için bir avantaj. Bu seçimde HDP önceki motivasyonunda olmayacak ve oy kaybını da beraberinde getirecektir. AK Parti, oylarının yüzde 100’ünü koruyan tek parti.

SONAR Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayrakçı: ‘Türkeş, milliyetçi oyları AK Parti’ye çekebilir’

Tuğrul Türkeş’in AK Parti’nin teklifini kabul etmesi, milliyetçi oyları AK Parti’ye çekebilir diye düşünüyorum. Türkeş’in bakanlık teklifini kabul etmesi ve olası bir durumda AK Parti’ye geçişi sonrası yapacağı açıklamalar da çok önemli. Tuğrul Bey çıkıp “Benim babamdan gördüğüm, MHP’nin eski geleneğinden gördüğüm milliyetçi yaklaşımları AK Parti’de görüyorum” derse, bu AK Parti’ye giden milliyetçi oyların hızını da artırır.