-6 ARAÇTAN 1'İNİ KİRALAMA ŞİRKETLERİ ALIYOR ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Her geçen yıl daha da büyüyen oto kiralama sektörü, geçen yıl satılan 509 bin binek aracın yaklaşık 80 bin adedini satın aldı. Satılan her 6 araçtan 1'ini satın alan oto kiralama şirketlerinin toplam cirosu 2 milyar dolara ulaştı. Son yıllarda firmalara tanıdığı birçok avantaj ile ön plana çıkan oto kiralama şirketleri, vergi, kasko ve araç bakımıyla uğraşmak istemeyenlerin tercihi oluyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı Önder Erdem, Türkiye'de kiralık araç sayısının her geçen yıl arttığını, 2005 yılında 50 bin olan kiralık araç sayısının 2010 yılında 128 bine, bugün de yaklaşık 160 bine yükseldiğini anlattı. Bu araçların yaklaşık 130 bin adedinin operasyonel kiralamada, 30 bin adedinin de günlük kiralamada kullanıldığını ifade eden Erdem, bunlara ek olarak kamuda da kiralık olarak 20 bin civarında araç olduğunun tahmin edildiğini kaydetti. Araç filolarının satın alma yerine kiralanmasının giderek artan bir alışkanlık haline geldiğini ifade eden Erdem, bunun sonucu olarak sektörün her yıl ciddi bir reel büyüme yaşadığını söyledi. Sektörün 2009 yılındaki ekonomik krizden önemli yara aldığını ve yüzde 10'un üzerinde bir küçülme yaşadığını kaydeden Erdem, ticari araçların kiralanmasının yasaklanmasının da 2010 yılında sektör aleyhine önemli bir etki yarattığını anlattı. Söz konusu yasaklama nedeniyle yaklaşık 10 bine yakın ticari aracın sektör dışında çıktığına işaret eden Erdem, ''Ticari araçlar artık ancak öz mal ise kullanılabilmektedir. Bu durum firma sahiplerinin ana faaliyet konularına yatıracakları sermayeyi araç teminine ayırmalarına yol açmaktadır'' dedi. -BİRKAÇ YIL İÇİNDE HER 4 ARAÇTAN 1'İNİ KİRALAMA ŞİRKETLERİ ALACAK- Her yıl Türkiye'de satılan binek araçların ortalama yüzde 15'inin kiralama şirketleri tarafından satın alındığını ifade eden Erdem, ''Geçen yıl satılan 509 bin binek aracın yaklaşık 80 bini, oto kiralama sektörünce satın alındı. Bu yıl oto kiralama sektörü tarafından 100 bin araç satın alınması öngörülmektedir. Sektörün beklentisi birkaç yıl içinde satılan her 4 araçtan birini kiralama şirketlerinin alacağı yönünde'' dedi. Oto kiralama sektörünün yıllık cirosunun 2 milyar dolara ulaştığını anlatan Erdem, sektördeki otomobil sayısının yıl sonunda 180 bin, gelecek yıl da 200 bin adedi bulacağını tahmin ettiğini söyledi. Türkiye'de kamu kurumlarının araç kiralamalarının halen yaygınlaşmadığını ifade eden Erdem, şöyle konuştu: ''Kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından araç kiralamanın yaygınlaşması oldukça önemli. Sadece araç satın alınması için ödenen bedeller değil aynı zamanda operasyonel masrafların ve doğurduğu iş yükünün yarattığı verimsizlik de gözönünde bulundurulmalı. Yaşları ilerleyen araç filolarının ekstra sorunları ve değiştirilmeleri durumunda ikinci el fiyat riskinin alınması kamunun kiralamayı daha geniş ölçekte kullanması fikrini desteklemektedir. Bu konuda Avrupa pazarına bakıldığında kamuya filo kiralaması sektörün önemli bir parçası haline gelmiştir. Sadece ulaşım anlamında değil ambulans, otobüs, kamyon, polis aracı gibi özel kullanım alanları olan taşıtlar bile yoğun olarak uzun dönemli kiralanmakta yani operasyonel kiralama şirketleri tarafından finanse edilmektedir.'' Türkiye'de 1955 yılında günlük oto kiralama olarak başlayan oto kiralama faaliyetlerinin, halen yasal düzenlemeye kavuşamadığını anlatan Erdem, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından oto kiralama faaliyetlerinin gündeme alınması ve yasal düzenleme yapılması konusunda girişimlerinin devam ettiğini söyledi.