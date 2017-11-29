6. Amsterdam Işık Festivali çağdaş sanatçıları bir araya getiriyor (2)

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Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - Çinli sanatçı Ai Weiwei dahil olmak üzere, çağdaş sanatın temsilcileri tarafından tasarlanan ışık enstalasyonları (yerleştirmeler), yarın başlayacak Amsterdam Işık Festivali\'nde sergilenecek.

Çağdaş sanatın önemli isimlerinden biri olan Çinli sanatçı Ai Weiwei ve Sri Lankalı Cecil Balmond\'ın etkinlik için özel olarak tasarladığı enstalasyonlar, Amsterdam Işık Festivali\'nde yer alacak.

Hollanda\'nın başkenti Amsterdam\'da Perşembe günü başlayacak olan festival kapsamında, kentin çeşitli yerlerinde sanatçıların hazırladıkları orijinal enstalasyonlar boy gösterecek.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Amsterdam Işık Festivali\'nde, etkinliğe özel olarak tasarlanan 36 enstalasyon kentin çeşitli yerlerine yerleştirilecek.

Bu yılki teması \"varoluş\" olarak belirlenen festival kapsamında ziyaretçiler karada ve suda olmak üzere iki şekilde sergilenen yapıtları, yürüyerek veya kanalda tekne turlarına çıkarak gözlemleyebilecek.

Porselene Dair isimli sergide, Weiwei\'nin yüzü aşkın eseri sergilenirken, çağdaş sanatçının \"thinline\" adlı yapıtı da, 21 sanat yapıtını barındıran ve 21Ocak\'ta son bulacak olan Amsterdam Işık Festivali\'nin su sergisinde sergilenecek.

Ai Weiwei\'nin yaklaşık altı buçuk kilometrelik enstalasyonu, kentin içinden geçen bir sınırı temsil ederken, Cecil Baymond\'un \"infinita\" ismindeki yapıtı geometrik bir şekil olarak su üzerinde yer alacak.

Baymond\'un enstalasyonu suda yüzen çatlamış bir piramidi simgelerken, insan varoluşunun özünü ve yüzeyin altında bulunanları yansıtmayı hedefliyor.

Festivalin karadaki sergisi Amsterdam\'ın ünlü rıhtımı Marineterrein\'inde yer alacak ve sergi 7 Ocak\'ta son bulacak.

Sergide yer alacak olan 15 enstalasyonun arasında sanatçı AlexP\'nin dairesel bir çerçeve üzerinde 567 led ışığından oluşan yapıtının yanında, sanatçı Reanna Niceforo ve fotoğrafçı Phil Sutherland, ziyaretçileri bir fotoğraf kabinine davet ederek ışık ve projeksiyonun etkilerini inceleyecek ve katılımcılara enteraktif bir deneyim sunacak.

Türkiye\'de sergisi devam ediyor

Türkiye\'de Akbank\'ın desteğiyle Sakıp Sabancı Müzesi\'nde Porselene Dair isimli sergisi bulunan Ai Weiwei de festivalde yer alıyor.

Sanatçının 12 Eylül\'de başlayan ve 28 Ocak tarihine kadar sürecek olan Türkiye\'deki sergisinde \"sahicilik, çağlar boyu değer sistemlerinin dönüşümü ve kültür tarihi kavramlarını irdeleyen\" çalışmaları geleneksel Çin el sanatları aracılığıyla ziyaretçilere aktarılıyor.

Ai Weiwei’in porselen çalışmalarına odaklanan serginin anlatısı, sanatçının hem hayat hikâyesinin, hem de onun el sanatları geleneğine ve sanat tarihine yaklaşımının izlerini taşıyor.

Ai Weiwei’in porselen yolculuğunun her aşaması sergide sanatçının ikonik çalışmalarıyla temsil ediliyor. Sanatçı, günümüz dünyasıyla ilgili mesajlarını geleneksel Çin el sanatları aracılığıyla bizlere aktarıyor; sanatı izleyiciye çağımızın paradokslarına dair bir bakış açısı sağlıyor.

Sergi, Ai Weiwei’in çalışmalarında tekrar tekrar görülen temaların kullanılmasıyla kurgulanmış bir yapı aracılığıyla onun sanatına kapsamlı bir bakış sunuyor. Sanatçının sahicilik, çağlar boyu değer sistemlerinin dönüşümü ve kültür tarihi kavramlarını irdeleyen çalışmaları, izleyenleri söz konusu kültürel, sanatsal ve tarihsel değerleri anlamaya çağırıyor.

Ai Weiwei, replika çalışmalarında sahicilik kavramını sorgulayarak, özgün obje ile kopyası arasındaki farkı çürütüyor. Bugüne ulaşmış antikaların kalıntıları ışığında, Ai Weiwei Çin ve Yunan çömlek bezemeleri ve Mısır duvar resimlerinin mantığını uyarlayarak tarih konusunda düşünüyor ve bize çağdaş dünyaya dair kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. (Fotoğraflı)