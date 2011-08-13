-6 ALBAY VE BİR SİVİL MEMUR TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 6 albay ile bir sivil memur tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen 9 kişinin sorguları tamamlandı. Mahkeme, 6 albay ile bir sivil memurun tutuklanmasına karar verirken, 2 astsubay ise serbest bırakıldı.