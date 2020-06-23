10 aydır kayıp olan Yusuf Bilge Tunç'un babası Gergerlioğlu'na konuştu: Mobese kayıtları incelenmedi

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, YouTube kanalı ÖFG TV'de 6 Ağustos 2019'dan beri kayıp olan Yusuf Bilge Tunç'un babası Mustafa Tunç'u konuk etti. Gergerlioğlu'na konuşan Tunç'un babası, "Mobese kayıtları incelenmedi, BTK ise 10 ay sonra telefon incelemesi kararı aldı" dedi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra ailesini geçindirmek için toptancıda çalıştığı sırada ortadan kaybolan eski Sanayi Bakanlığı çalışanı Yusuf Bilge Tunç'un babası yaşadıklarını HDP Milletekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na anlattı. Oğlunun 10 aydır kayıp olduğunu söyleyen baba Mustafa Tunç, "Başvurmadığımız yer kalmadı. Oğlumdan hiçbir haberimiz yok. Çocuğumun arabasının bulunduğu yerde durumu izleyen ilk savcı olay yerinde inceleme yapılmayacağını söyledi. Durumu inceleyen ikinci savcı ise 3 ay sonra olay yerinde inceleme istedi ama o zamana kadar çocuğumun arabası yıkanmıştı" dedi.

Mobese kayıtlarının incelenmesini istediklerini ancak hiçbir inceleme yapılmadığını belirten baba Tunç, BTK'nın ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ise 10 ay sonra telefon incelemesi kararı aldığını söyledi. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na seslenen baba Tunç, "Oğlumun bulunmasını istiyorum. Çocuklara babalarının kaçırılmasıyla ilgili açıklama yapmadık. Babalarının bir arkadaşının ihtiyacını karşılamak için gittiğini telefon çekmediğinden konuşamadığımızı söylüyoruz. Dedesinin de yalan söylemeyeceğini düşündüğünden inanıyorlar" şeklinde konuştu.

Kamuoyundan oğlu için destek isteyen baba Tunç, "Ne yazık ki ülkemizde ateş sadece düştüğü yeri yakıyor. Başkaları bununla ilgilenmiyor. Bunu aşmamız lazım. Madem insanız insanlığın ortak değerlerine sahip çıkmalıyız" diye konuştu.