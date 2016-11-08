6 AB ülkesinin temsilcileri HDP meclis grubunda

Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 10 milletvekili tutuklanan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) TBMM'de bugün yapılan grup toplantısına Avrupa Birliği üyesi 6 ülkeden temsilciler de katıldı.

HDP'nin Meclis Grup Toplantısı'na katılanlar arasında Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Marc Trenteseau da vardı.

Yunanistan, Finlandiya, Avusturya, Almanya ve İspanya da toplantıya büyükelçiliklerden temsilcilerini yolladı.

HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, grup toplantısında yaptığı konuşmada, " Esir alınmaya çalışılan 6 milyon seçmenin iadesidir. Tüm baskılara karşı direneceğiz. Demokratik siyaset konusunda kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.