-6, 7, 8 ve 9. hafta maçlarının programı açıklandı İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 6, 7, 8 ve 9. hafta maçlarının programı açıklandı. Ligin 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılacak sezonun ilk derbisi, 27 Ekim Perşembe günü Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 6, 7, 8 ve 9. hafta karşılaşmalarının programı şöyle: -6. Hafta- 14 Ekim Cuma: 20.00 Trabzonspor-Ankaragücü (Hüseyin Avni Aker) 15 Ekim Cumartesi: 15.00 Orduspor-Eskişehirspor (Ordu 19 Eylül) 19.00 Sivasspor-Gaziantepspor (Sivas 4 Eylül) 19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Fiyapı İnönü) 16 Ekim Pazar: 15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) 15.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Manisaspor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs) 19.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom Arena) 17 Ekim Pazartesi: 20.00 Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe (Tevfik Sırrı Gür) -7. Hafta- 21 Ekim Cuma: 20.00 Medical Park Antalyaspor-Galatasaray (Mardan Antalyaspor) 22 Ekim Cumartesi: 15.00 Eskişehirspor-Manisaspor (Eskişehir Atatürk) 19.00 Kardemir Karabükspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Atatürk) 23 Ekim Pazar: 15.00 Ankaragücü-Orduspor (Ankara 19 Mayıs) 15.00 Kayserispor-Sivasspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Gaziantepspor-Gençlerbirliği (Kamil Ocak) 19.00 Fenerbahçe-Samsunspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu) 24 Ekim Pazartesi: 20.00 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş (Tevfik Sırrı Gür) -8. Hafta- 26 Ekim Çarşamba: 18.00 Samsunspor-Kardemir Karabükspor (Samsun 19 Mayıs) 18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Eskişehirspor (Atatürk Olimpiyat) 18.30 Orduspor-Bursaspor (Ordu 19 Eylül) 20.30 Trabzonspor-Medical Park Antalyaspor (Hüseyin Avni Aker) 20.30 Galatasaray-Gaziantepspor (Türk Telekom Arena) 27 Ekim Perşembe: 18.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs) 18.30 Sivasspor-Mersin İdmanyurdu (Sivas 4 Eylül) 20.30 Manisaspor-Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs) 20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Fiyapı İnönü) -9. Hafta- 29 Ekim Cumartesi: 15.00 Medical Park Antalyaspor-Orduspor (Mardan Antalyaspor) 19.00 Eskişehirspor-Samsunspor (Eskişehir Atatürk) 19.00 Gaziantepspor-Trabzonspor (Kamil Ocak) 30 Ekim Pazar: 15.00 Bursaspor-Maniasspor (Bursa Atatürk) 16.00 Kayserispor-Galatasaray (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Ankaragücü-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Beşiktaş-Sivasspor (Fiyapı İnönü) 31 Ekim Pazartesi: 20.00 Mersin İdmanyurdu-Gençlerbirliği (Tevfik Sırrı Gür) 20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (FB Şükrü Saracoğlu)