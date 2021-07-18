6.5 milyar lira başlangıç ödeneği olan Ticaret Bakanlığı, 6 ayda 10.6 milyar TL harcadı

Başlangıç ödeneğini 6 ayda aşan tek bakanlık Ticaret Bakanlığı oldu. Bu bakanlığın başlangıç ödeneği 6.5 milyar TL’ydi. 6 aylık harcaması ise 10.6 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerini yayımlandı. Bakanlık ve kurumlara bütçe yasası A cetvelinde verilen ödenekler “bütçe başlangıç ödeneğini” oluşturuyor.



Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 Yılı Bütçe Yasası A Cetveli’nde yer alan başlangıç ödeneği 4 milyar 39 milyon TL’ydi. 6 aylık harcama 1.4 milyar TL oldu. Bu arada Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan “örtülü ödenekten” de 6 ayda 1.3 milyar TL harcama yapılmıştı.

Adalet Bakanlığı’nın başlangıç bütçesi 23.9 milyar TL’ydi. 6 aylık harcaması 12.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı 61.4 milyar TL’lik başlangıç ödeneğinin 29.2 milyar TL’sini, İçişleri Bakanlığı 10.6 milyar TL’lik ödeneğinin 5.4 milyar TL’sini, Dışişleri Bakanlığı 5.7 milyar TL’lik ödeneğinin 2.7 milyar TL’sini, Hazine ve Maliye Bakanlığı 570.2 milyar TL’lik ödeneğinin 301.3 milyar TL’sini, Milli Eğitim Bakanlığı 146.9 milyar TL’lik ödeneğinin 67.8 milyar TL’sini, Sağlık Bakanlığı 77.6 milyar TL’lik ödeneğinin 38.2 milyar TL’sini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 49.1 milyar TL’lik ödeneğinin 21.9 milyar TL’sini harcadı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; bütçe hazırlanırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrılmamıştı. Başlangıç ödeneği 155 milyar TL’ydi. 57.8 milyar TL harcama oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 16.5 milyar TL ödenek verildi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3.9 milyar TL’lik başlangıç ödeneğinden 1.8 milyar TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 milyar TL’lik ödeneğinden 2.6 milyar TL, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 11.9 milyar TL’lik ödeneğinden 3.2 milyar TL, Gençlik ve Spor Bakanlığı 22.8 milyar TL’lik ödeneğinden 11.6 milyar TL, Tarım ve Orman Bakanlığı 51.5 milyar TL’lik ödeneğinden 24.5 milyar TL harcama gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçe başlangıç ödeneği 3.3 milyar TL’ydi. Bakanlığın harcamasının başlangıç ödeneğini aşmasına çok az kaldı. Bakanlık 6 ayda 3.1 milyar TL’lik harcama yaptı.