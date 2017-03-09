6-1'lik zaferin ardından Pique: Bu gece her yerde seks yapılacak

Barcelona'nın 4-0'ın rövanşında PSG'yi 6-1'lik hezimete uğratmasının ardından Barca'lı futbolcular zaferi parti yaparak kutladı. Maçın yıldızlarından Gerrard Pique böylesi bir sevinci en son Iniesta'nın Stamford Bridge'de son dakikada attığı golde yaşadığını belirterek "Ama bugün 7 dakikada atılan 3 gol bir mucizeydi. Bu gece parti yapmaya gidiyorum. Yarın antrenman bile olsa parti yapacağım. Bence 9 ay sonra hemşirelere de çok iş düşecek. Çünkü bu gece yer yerde seks yapılacak." diye konuştu.

Maçın bir diğer yıldızı Neymar da 6-1'lik zafere ilişkin, "Maçtan önce kazanabileceğimizi düşünüyorduk ve şu an çok mutluyuz. Son golden önce Sergi Roberto'ya ceza sahasına gitmesini söyledim ve o da golü atmayı başardı. Paris'teki maçta çok yara almıştık. Ancak burada baskı olmadan oynuyoruz. Çılgın bir geceydi. Tarihe geçtik. Artık finale gitmek istiyoruz. Kariyerim en önemli maçını oynadım. Şu an iyi durumdayım ve böyle devam etmek istiyorum. Messi'nin de kontratını yenileyeceğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.