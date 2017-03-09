T24 LogoT24 Logo
Spor

6-1'lik zaferin ardından Pique: Bu gece her yerde seks yapılacak

"Bu gece parti yapmaya gidiyorum, yarın antrenman bile olsa parti yapacağım"

09 Mart 2017 13:48

Barcelona'nın 4-0'ın rövanşında PSG'yi 6-1'lik hezimete uğratmasının ardından Barca'lı futbolcular zaferi parti yaparak kutladı. Maçın yıldızlarından Gerrard Pique böylesi bir sevinci en son Iniesta'nın Stamford Bridge'de son dakikada attığı golde yaşadığını belirterek "Ama bugün 7 dakikada atılan 3 gol bir mucizeydi. Bu gece parti yapmaya gidiyorum. Yarın antrenman bile olsa parti yapacağım. Bence 9 ay sonra hemşirelere de çok iş düşecek. Çünkü bu gece yer yerde seks yapılacak." diye konuştu.

Maçın bir diğer yıldızı Neymar da 6-1'lik zafere ilişkin, "Maçtan önce kazanabileceğimizi düşünüyorduk ve şu an çok mutluyuz. Son golden önce Sergi Roberto'ya ceza sahasına gitmesini söyledim ve o da golü atmayı başardı. Paris'teki maçta çok yara almıştık. Ancak burada baskı olmadan oynuyoruz. Çılgın bir geceydi. Tarihe geçtik. Artık finale gitmek istiyoruz. Kariyerim en önemli maçını oynadım. Şu an iyi durumdayım ve böyle devam etmek istiyorum. Messi'nin de kontratını yenileyeceğini düşünüyorum." yorumunu yaptı.

ETİKETLER

BarcelonaNeymarGerrard PiquePSG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24