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Spor

6-1'lik Barcelona yenilgisinin faturası Rihanna'ya kesildi

Ünlü şarkıcıdan şimdiye dek konuyla ilgili bir açıklama gelmedi

11 Mart 2017 17:59

Fransız basını, Barcelona karşısında ağır bir mağlubiyet alan Paris Saint Germain’in maçı kaybetmesinde suçu Rihanna'da buldu.

Fransız basını, ağır yenilginin sorumlusu olarak, maçtan iki gün önce futbolcular Blaise Matuidi ve Marco Verratti’nin Barbadoslu şarkıcı Rihanna ile bir partiye katılmasını gösterdi.

NTV'nin haberine göre,  PSG'nin ağır mağlubiyetini oyuncuların maç öncesi Rihanna ile birlikte partide eğlenmelerine bağlarken, takımın resmi hesabından bu iddia yalanlandı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, çıkan haberlerin oyuncuların profesyonelliklerini ve kulübü aşağılayıcı nitelikte olduğu vurgulandı.

Fransız basınının manşetlere taşıdığı parti gecesinde Rihanna’nın nerede olduğu ise merak konusu.

Ünlü şarkıcıdan şimdiye dek konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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