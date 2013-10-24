'5 yıl önce ağaç kesimine karşı çıkan köylülere 22 bin lira para cezası'

Hülya Karabağlı / ANKARA

Kütahya Milletvekili Prof. Alim Işık, ağaç kesimine karşı çıktıkları için haklarında 22 bin lira para cezası kesilen Uşak’ın Sivaslı İlçesine Bağlı Eldeniz Köylülerinin durumunu TBMM gündemine taşıdı.

MHP’li Prof. Alim Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde köylülere kesilen para cezasını ve ormanın kesilmek için ‘kızılmeşe’ olarak gösterildiğine ilişkin iddiaları sordu. Işık, “Anılan bu ormanlık alanda kanal açma bahanesiyle palamut ormanını kızılmeşe olarak gösterip ağaç kesimi yapıldığı iddiaları doğru mudur” dedi.

Prof. Alim Işık’ın soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

5 yıl sonra köylülere para cezası

Geçtiğimiz ay içinde medyada çıkan haberlerde, “Uşak’ın Sivaslı İlçesine bağlı Eldeniz Köyü”nde yaklaşık 5 yıl önce ormandan ağaç kesen bir firmanın çalışanlarına engel olmak isteyen köylülere ceza yağdığı ve amaçlarının sadece bölgelerindeki ormanları korumak olduğunu ifade eden köylülerin kendilerine gelen cezaya isyan ettikleri ifade edilmektedir.

Yaklaşık 5 yıl önce bir firmanın Eldeniz Köyünün yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan ormanlık alanda ağaçları kesmeye başlaması üzerine köy sakinlerinin izinsiz olduğunu iddia ettikleri ağaç kesiminde firma çalışanlarını uyarmalarına rağmen kesimin devam etmesi üzerine, köylülerin yetkililere giderek firmayı şikâyet edip ormanlarının korunmasını istedikleri, şikâyetlerinden sonuç alamayınca kesimleri durdurmak için yaklaşık 200 kişinin kesim yapılan ormanlık alana giderek kesim yapan işçilerin ormanı terk etmelerini istedikleri, ormanlıkta yaşanan arbede de 7 kesim işçisinin darp edildiklerini ileri sürerek köylülerden şikayetçi oldukları, Jandarma tarafından el konulan olayda tutanaklara rast gele köyden 5 kişinin isminin yazıldığı, olay yerinde olmadıklarını iddia eden iki kişiye 4’er bin TL, hasta raporu olan bir kişiye de 7 kişiyi darp etmekten 14 bin TL para cezası kesildiği” yönünde medyaya yansıyan haberler doğru mudur?

Nasıl bir işlem yapılmış?

Anılan bu ormanlık alanda kanal açma bahanesiyle palamut ormanını kızılmeşe olarak gösterip ağaç kesimi yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise kesim izni kim tarafından verilmiştir? Doğru değil ise ağaç kesimi hangi gerekçelerle yapılmıştır?

Ağaçları kesen firmanın elinde belge var mı?

Anılan orman kesiminin, kamuoyunda AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen büyük firmalardan birinin mangal kömürü talebinin yerine getirilmesi için resmi hale dönüştürüldüğü iddiaları doğru mudur? Doğru ise anılan firma hangisidir? Bu konuda bakanlığınızca bir araştırma veya soruşturma yapılmış mıdır? Yapıldı ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır?

Yaklaşık 5 yıl önce bu olaylar yaşanırken kesim yapan firmanın elinde hiçbir resmi belge olmadığı, zamanın Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Orman İşletme Şefine sorulduğunda bilgilerinin olmadığını söyledikleri iddiaları doğru mudur?

Epilepsi hastası 7 kişiyi dövebilir mi?

200 kişinin dâhil olduğu bir olayda bütün köylüyle uğraşmak yerine bu olayın beş kişiye fatura edildiği ve yüzde 50 atik yürüme bozukluğu ve epilepsi raporu olan bir kişinin 7 kişiyi dövmekle suçlandığı iddiaları doğru mudur?

Anılan olaylar hakkındaki bilirkişi raporu kim veya kimler tarafından hazırlanmıştır? Gelen heyete kesimin yapıldığı palamut ormanı mevkii gösterildiği halde tutanaklara kızılmeşe ormanının bulunduğu başka mevkiinin geçirildiği iddiaları doğru mudur?

Anılan olayla ilgili olarak kaç kişiye toplam ne kadar para cezası kesilmiştir? Bu cezaların iptal edilmesi ve yeniden bir soruşturma açılarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda Bakanlığınızca bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?