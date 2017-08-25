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5'nci kattan düşen 3 yaşındaki Hatice Kübra öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 5'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Hatice Kübra Ger hayatını kaybetti

25 Ağustos 2017 02:32

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 5\'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Hatice Kübra Ger hayatını kaybetti. Küçük çocuktan geriye olay yerinde ayağından düşen terliği kaldı.
Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 5\'nci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Hatice Kübra Ger, demir korkuluklardan bakmak isterken dengesini kaybedip düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden anne Esma Ger\'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hatice Kübra Ger burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hatice Kübra Ger\'den geriye olay yerinde ayağından düşen terliği kaldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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