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5N1PR müşteri portföyünü genişletiyor 

ANKARA, (DHA) - 5N1PR İletişim Danışmanlığı, merkezi  İsveç'te bulunan, 30 ülkede faaliyet gösteren, yenilikçi altyapı çözümleri sunan ve alanında Avrupa'da teknoloji lideri konumunda olan ViaCon Türkiye'ye stratejik iletişim danışmanlığı, pazarlama ileti

10 Şubat 2018 11:54

ANKARA, (DHA) - 5N1PR İletişim Danışmanlığı, merkezi  İsveç\'te bulunan, 30 ülkede faaliyet gösteren, yenilikçi altyapı çözümleri sunan ve alanında Avrupa\'da teknoloji lideri konumunda olan ViaCon Türkiye\'ye stratejik iletişim danışmanlığı, pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi, medya ilişkileri, kriz iletişimi, itibar yönetimi ve lider iletişimi alanlarında hizmet vermeye başladı.
Bünyesine kattığı müşterilerle hizmet ağını sürekli genişleten 5N1PR; STK, Bilişim, Ulaşım Turizm, İnşaat, Gıda ve perakende, Lojistik, gibi sektörlerin öncü markalarına iletişim danışmanlığı hizmeti veriyor. 5N1PR İletişim Danışmanlığı, İtibar Yönetimi, Lider İletişimi, Pazarlama İletişimi, Medya İletişimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi, Kriz Yönetimi, Konu ve Gündem Yönetimi, Finansal İletişim, Stratejik planlama, Online İletişim, Sosyal Medya ve Stratejik planlama konularında hizmetler veriyor.
5N1PR İletişim Danışmanlığı Genel Koordinatörü Kenan Kaffar \"Müşterilerinin kurumsal itibarlarını yönetirken; hedef kitleleri ile olan iletişim süreçlerinin amaçlarıyla tutarlı olmasını, bu süreçlere somut çözümler, konuya özel yaklaşımlar ve ölçülebilir sonuçlar almalarını sağlamaya çalışıyoruz\" dedi.
VİACON TÜRKİYE HAKKINDA 
ViaCon 1986 yılında İsveç ve Norveç\'te faaliyetine başlamış olup Avrupa, BDT devletleri ve Ortadoğu\'da 18 ülkede, 30 grup şirketi ile faaliyetine devam etmektedir. ViaCon 2010 yılından beri Saferoad Holding bünyesinde faaliyetine devam etmektedir.  Alanında Avrupa\'da teknoloji lideri konumunda olan ViaCon; Esnek plastik ve esnek çelik boru üretimi yanında menfez, köprü, hayvan geçişleri ve tüneller için oluklu çelik yapılar inşa etmektedir. Kamu kurum, yerel hükümet ve üniversiteler ile birlikte araştırma geliştirme, çevre duyarlılığı konusunda yakın işbirliği içinde olup, projelerini uluslararası şartname ve ulusal standartlara uygun olarak yürütmektedir.

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