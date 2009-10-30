5M Migros Malatya'nın malları ilk günden tükendi

Migros, Malatya’nın ilk hipermarketi 5M mağazasını indirimli satışlarla açınca, 2 saat içinde rafta bulunan toplam 1022 televizyon ve 850 adet cep telefonu satıldı. İlk gün 2 TIR deterjan, 30 ton ayçiçek yağı, 3 TIR buzdolabı ve yüzlerce elektronik ürün hızla tükendi.



Migros Ticaret A.Ş. (Migros), Malatya’nın ilk hipermarketi 5M mağazasını dün yüzde 50-70 arasındaki büyük oranlı indirimlerle açtı. 30 bin çeşit ürünün yer aldığı hipermarkete büyük ilgi gösteren Malatyalılar uzun kuyruklar oluştururken, beyaz eşya ve elektronik ürünlerdeki büyük oranlı indirimler satışı patlattı. 5M Malatya’nın açılış gününde iki saat içinde raftaki tüm televizyon ve cep telefonları satıldı. Rafta bulunan 1022 adet televizyon ve 850 cep telefonu 2 saat içinde bitti.

Tonlarca gıda tükendi



5M Malatya’nın açılış gününde tonlarca gıda ürünü, TIR’lar dolusu beyaz ve elektronik eşya Malatyalılar tarafından kapışıldı. 5M Malatya’nın açılışından saatler önce mağazanın önünde kuyruklar oluşturan Malatyalılar’ın yoğun ilgisiyle, 2 TIR deterjan (40 ton), 3 TIR no-frost buzdolabı (225 adet), 350 adet LCD TV, 325 adet Notebook gün içinde tükendi. 7 ton tavuk, 2.5 ton kıyma, 5 ton pirinç, 4.5 ton muz, 30 ton ayçiçek yağı, 7.500 çift çorap, 4.200 adet gömlek satıldı.



30 bin ürün 24 kasa



5M’de 250’den fazla kişi istihdam ediliyor. 5M Malatya, Migros’in İstanbul Beylikdüzü ve Silivri, Ankara, Antalya, Manisa ve Kayseri’den sonra açılacak 7’inci 5M mağazası oldu. Malatya Park Alışveriş Merkezi içinde açılan mağaza, Migros A.Ş.’nin yedinci 5M mağazası oldu. 250’den fazla kişinin çalışacağı ve 8 bin 350 metrekare kapalı alanı bulunan mağazada, 24 kasa hizmet veriyor. 30 binden fazla ürün çeşidine sahip 5M’de, yerel üreticilere de geniş yer ayrılıyor.



Hedef 81 ile yayılmak



Migros Genel Müdürü Özgür Tort, “Anadolu’nun gelişen yüzü Malatya’ya 5M Malatya’yı 29 Ekim gibi çok anlamlı bir günde hizmete açmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi ve şunları söyledi. “Migros halen 68 ilde faaliyet gösteriyor. 81 ilimize yaygınlaşma hedefimizin olduğunu açıklamıştık. Müşterilerimizin yoğun ilgisi bu kararlılığımıza en güzel cevap oldu. Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayan Malatya gelişen ekonomik kaynaklarıyla bölgesinin önde gelen güçlerinden biri. Biz de Migros olarak böyle bir gelişime katkı sağlamak istedik.”



‘Sıra Avcısı’ ilk kez Malatya’da uygulanıyor



Malatya 5M’de Türkiye’de ilk kez müşterilerin kasada bekleme sürelerini en aza indiren ‘Sıra Avcısı’ sistemi de uygulannıyor. Bu sistemde, müşteriler kasada bekleme aşamasındayken, ürünler Sıra Avcısı adı verilen personel tarafından yüksek teknoloji ürünü okuyucularla taranıp kasaya aktarılıyor. Böylece müşteri sırası geldiğinde, tüm ürünler kasadan zaten geçmiş oluyor. Kasada sadece satın alınan ürünlerin ödenmesi kalıyor.