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5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü

6 katlı binanın 5'nci katında çalışan işçi, dengesini kaybedip aşağıya düştü

30 Ağustos 2017 02:16

İzmir''in Çiğli İlçesi'nde 23 yaşındaki Gökhan Ataoğlu, çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşüp yaşamını yitirdi.

Olay, bugün akşam saatlerinde 8211 Sokak'ta meydana geldi. Plastik doğrama işçisi Gökhan Ataoğlu, inşaat halindeki 6 katlı binanın 5'inci katında çalışırken, bir anlık dengesini yitirip düştü. Toprak zemine çakılan Ataoğlu'nun düştüğünü fark eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrollerde Gökhan Ataoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gökhan Ataoğlu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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