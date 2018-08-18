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5'inci kattan düşen genç kadın, ağır yaralandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ( DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonunda düşen Filiz C

18 Ağustos 2018 15:20

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ( DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde 5\'inci kattaki evlerinin balkonunda düşen Filiz C. (21), ağır yaralandı.
Süleyman Demirel Mahallesi Şoförler Sitesi E/2 Blok\'ta yaşayan Filiz C., 5\'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Filiz C. ağır yaralanırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Filiz C., Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar olan Filiz C.\'nin 2.98 promil alkollü olduğu belirlendi.
Genç kadının tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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