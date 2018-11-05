5'inci kata çıkarak intihara kalkıştı, kaymakam ikna ederek aşağı indirdi

Van’ın Erciş ilçesinde bir inşaatın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan evli ve 1 çocuk babası 24 yaşındaki Fırat G.'yi Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ikna ederek inşaattan indirdi.



Zonguldak nüfusuna kayıtlı ve işsiz olduğunu öne süren Fırat G., elektrik ve su parasını ödeyemediği için yapımı süren inşaatın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine de olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tüm çabalara rağmen kararından vazgeçmeyen Fırat G., Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun inaata gelmesini istedi.



Bunun üzerine Kaymakam Mehmetbeyoğlu olay yerine gelerek Fırat G.'nin intihar girişiminde bulunduğu kata çıktı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, burada yaklaşık 5 dakika konuşarak Fırat G'yi ikna etti. Fırat G. ile kaymakamlığa geçen Mehmetbeyoğlu, sıkıntılarının dinleneceğini ve gerekli desteğin verileceğini söyledi.