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5'inci kat penceresinden atlayan liseli Kemal öldü

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da, lise öğrencisi Kemal K

12 Kasım 2018 13:24

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, lise öğrencisi Kemal K. (17), 5\'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. 
Olay, sabah saatlerinde, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Anıt Sokak\'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Anne- babası yıllar önce boşanan ve anneannesi Nazmiye Ö. ile birlikte yaşayan lise öğrencisi Kemal K., iddiaya göre, Müslüm Gürses\'in \'İtirazım Var\' şarkısını yüksek sesle tekrar tekrar dinledi. Kemal K., şarkı çalarken, en üst kattaki evlerinin penceresinden atladı. Anneanne Nazmiye Ö., odaya girdiğinde torununun içeride olmadığını fark edip, pencerenin açık olduğunu görünce aşağı baktı. Kemal K.\'nin yerde hareketsiz yattığını gören anneannesi, feryat etti. Nazmiye Ö.\'nün çığlığını duyan komşuları, pencereden bakıp, hemen aşağı inerken, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kemal K.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemal K.\'nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Savcılık, Kemal K.\'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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