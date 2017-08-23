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5'inci kat balkonundan düşen 2 yaşındaki Hayrünnisa öldü

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - RİZE’de apartmanın beşinci kattındaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Hayrünnisa Özcü hayatını kaybetti

23 Ağustos 2017 20:57

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA) - RİZE’de apartmanın beşinci kattındaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Hayrünnisa Özcü hayatını kaybetti.  2 yıl önce de 2.5 yaşındaki çocukları Recep Ali\'yi bolkondan düşmesi sonucu kaybeden Fatma ve Dilaver Özcü çifti büyük acı yaşadı.
Müftü Mahallesi’nde Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin kızları Hayrünnisa Özcü, bu sabah oyun oynadığı sırada balkona çıktı. Bu sırada aşağıya sarktığı sanılan çocuk dengesini kaybederek beşinci kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin 2.5 yaşındaki oğulları Recep Ali de yaklaşık 2 yıl önce Çaykent Beldesi Kokulukaya Mahallesi’ndeki evlerinin ikinci katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Sinoplu olan ailenin çay hasat döneminde çalışmak üzere Rize’ye geldiği ve Müftü Mahallesi’nde kiraladıkları evde kaldıkları öğrenildi.

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