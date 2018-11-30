“5G dünya nüfusunun yüzde 40'ını kapsayacak”

Elif Varan / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Yayınlanan yeni bir rapor, yaklaşık 1.5 milyar insanın 2024 yılına kadar 5G ağına erişebileceğini duyuruldu.

Ericsson’nun yayınladığı raporda gelecek yıl 5G\'nin akıllı telefonlarda kullanılabileceği öngörülürken, bu yeni teknolojinin hız açısından son derece güçlü olacağı düşünülüyor. Raporlar ayda yaklaşık 5.3 gigabyte olan hücresel veri tüketiminin 2024 yılına kadar yaklaşık dört kat artacağı ve ayda 21 gigabyte’a ulaşacağı ve ayrıca, 5G’nin dünya genelinde yüzde 25\'lik bir mobil bilgi akışına yol açacağı düşünülüyor. Rapora göre, Kuzey Amerika ve Kuzey Doğu Asya bu teknolojiyi ilk önce karşılayacak ve sonra Batı Avrupa\'ya yayılacak.

5G\'nin gelişinin, IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarına yönelik talebin artmasına neden olacağını belirten raporun yazarı Patrik Cerwall, mobil veri trafiğinin 2018 Haziran\'ından sonra hızla yükseldiğine de dikkat çekti.

