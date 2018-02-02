59 yıl sonra ilk; Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'a 4-5 Şubat'ta yapacağı resmi ziyarette Papa Franciscus ile görüşecek, Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyaretinde Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin'i kabul edecek.

Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

59 yıl sonra ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Mattarella'yla da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayi alanlarında ikili işbirliği konularının ele alınacağı söz konusu görüşmelerde Suriye, Irak ve Libya'daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği, Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan'ın Roma ziyareti sırasında, önde gelen İtalyan firmalarının yöneticilerini de kabul etmesi bekleniyor.