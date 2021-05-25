59 ilde narkotik operasyonu: 264 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 59 ilde eş zamanlı başl

EGM açıklamasında, "Yapılan aramalarda, 210 Kapalı Alan Esrar Üretim Düzeneği, 36 kilo 467 gram esrar, 1301 kök kenevir bitkisi, 1811,5 gram skunk, 4 mililitre likit esrar, 14,59 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 26 ecstasy tablet, 40,88 gram metamfetamin, 2,78 gram kokain maddesi, 1,5 gram eroin maddesi, bir gram ketamin, 1232 gram kenevir tohumu, 94 sentetik ecza, 48 hassas terazi, 52 madde kullanımına yarayan aparat (Bong, Grinder vs), uzun namlulu tüfek, 26 tabanca, 13 tüfek, 2 bin 124 fişek, 14 litre kaçak alkol ve 52 bin 565 lira ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor." denildi.