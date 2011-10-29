-582 ölü, 4 bin 152 yaralı VAN (A.A) - 29.10.2011 - Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kriz merkezi, depremde 455'i Erciş ilçesinde olmak üzere 582 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 152 kişinin yaralandığını bildirdi. Kriz merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Van'da 23 Ekimde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde 61, merkeze bağlı köylerde 66, Erciş'te 455 olmak üzere toplam 582 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Depremin ardından kent merkezinde 200, merkeze bağlı köylerde 52 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, Erciş'te enkazdan çıkarılan, sevk edilen ve bireysel olarak hastanelere başvuran yaralı sayısının 3 bin 900 olduğu ifade edildi. Van ve Erciş'teki yaralı sayısının 4 bin 152 olduğu, 6 binanın yıkıldığı Van kent merkezinde 5 enkazda çalışmaların tamamlandığı, bir enkazda 6 personelle çalışmalara devam edildiği kaydedildi. Erciş'te ise 65 enkazdan 58'inde çalışmaların tamamlandığı, 7 enkazda 26 ekip ve 150 personelle çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.