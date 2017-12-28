T24 LogoT24 Logo
Gündem

58 yıldan bu yana şapka dikiyor

Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, fes, kalpak, külah, takke ve sarık gibi başlıkların yerine 1925 yılında gerçekleştirilen devrimle hayatımıza giren şapkacılık mesleği eski rağbeti görmemesine rağmen direnmeye devam ediyor

28 Aralık 2017 14:11

Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'da, fes, kalpak, külah, takke ve sarık gibi başlıkların yerine 1925 yılında gerçekleştirilen devrimle hayatımıza giren şapkacılık mesleği eski rağbeti görmemesine rağmen direnmeye devam ediyor.
Diyarbakır\'da son demlerini yaşayan mesleği 58 yıldır yapan Remzi Kağar, \"Şapkacılığın altın çağını yaşadığı 1959 yılında çırak olarak işe başladım. Özellikle 1960\'tan 1980\'li yılların sonuna dek her kesimden insanların şapkaya rağbet ediyordu. Eskiden emniyet, demiryollarında, orman işletmesinde,  ortaokul ve liselerde şapka giyme zorunluluğu vardı. Ancak mesleğimiz şu an son demlerini yaşıyor\" dedi.
Merkez Sur ilçesindeki Saraykapı semtindeki eski atölyesinde pedalla çalışan ve kendi deyimiyle \'Alman malı\' dikiş makinesiyle günde 6-7 şapka ürettiğini dile getiren Remzi Kağar, 1970\'li yıllarda kent merkezinde 10\'un üzerinde şapka üretim atölyesi bulduğunu söyledi. Çağdaş giyimin sembolü olarak ortaya çıkan şapkanın zamanla değer kaybettiğini de belirten Kağar, şöyle dedi:
\"Mesleğe başladığım yıllarda şapka taleplerini karşılamada zorluk çekiyorduk. Her atölyede 6-7 kişi çalışmasına rağmen şapka yetiştiremiyorduk. 1990\'lı yılların ortalarına doğru bizim işte bir gerileme oldu. Şu anda Diyarbakır\'da bu işi sürdüren iki usta var, biri de benim. Şapkada sportif diye tabir edilen modeller daha çok tercih ediliyor. Bunların tümünü el emeği göz nuruyla yapıyorum. İster spor, ister 8 köşe modeli olsun tanesini 20 liradan satıyorum. Tabii satabilirsek. Artık eskisi gibi iş yapamıyoruz. Mardin ve Şanlıurfa\'da şapka üreten kimse kalmadı. Bir dönem 8 köşe diye bilinen şapka modeli, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Batman, Şanlıurfa, Erzurum ve Kars gibi illerde çok tutuluyordu. 50 yaşın üzerindeki insanlar bu illerde hala 8 köşe şapka kullanıyor. Dolayısıyla 8 köşe şapka Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine özgü yöresel bir şapkadır. Şu an bile üretiyoruz bunu ama eskisi gibi satılmıyor.\"
Şapkacılık mesleğinin son temsilcilerinden biri olan Remzi Kağar, 1959 yılında çırak olarak işe başladığnı, özellikle 1960\'tan, 1980\'li yılların sonuna dek her kesimden insanların şapkaya rağbet ettiğini de vurgulayarak, \"Eskiden emniyet teşkilatında, TCDD\'de, orman işletmelerinde, ortaokul ve liselerde şapka giyme zorunluluğu vardı. Mesleğimiz şu an son demlerini yaşıyor.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selim KAYADİYARBAKIRDHA DİYARBAKIRDiyarbakırRemzi KağarEskidenAncakMerkez SurSaraykapıKağarHerBunlarınTabiiArtıkMardinBirDiyarbakır Mardin Siirt Elazığ Malatya Kahramanmaraş BatmanErzurumKarsDolayısıyla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24