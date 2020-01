58 yıldan bu yana şapka dikiyor

Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'da, fes, kalpak, külah, takke ve sarık gibi başlıkların yerine 1925 yılında gerçekleştirilen devrimle hayatımıza giren şapkacılık mesleği eski rağbeti görmemesine rağmen direnmeye devam ediyor.

Diyarbakır\'da son demlerini yaşayan mesleği 58 yıldır yapan Remzi Kağar, \"Şapkacılığın altın çağını yaşadığı 1959 yılında çırak olarak işe başladım. Özellikle 1960\'tan 1980\'li yılların sonuna dek her kesimden insanların şapkaya rağbet ediyordu. Eskiden emniyet, demiryollarında, orman işletmesinde, ortaokul ve liselerde şapka giyme zorunluluğu vardı. Ancak mesleğimiz şu an son demlerini yaşıyor\" dedi.

Merkez Sur ilçesindeki Saraykapı semtindeki eski atölyesinde pedalla çalışan ve kendi deyimiyle \'Alman malı\' dikiş makinesiyle günde 6-7 şapka ürettiğini dile getiren Remzi Kağar, 1970\'li yıllarda kent merkezinde 10\'un üzerinde şapka üretim atölyesi bulduğunu söyledi. Çağdaş giyimin sembolü olarak ortaya çıkan şapkanın zamanla değer kaybettiğini de belirten Kağar, şöyle dedi:

\"Mesleğe başladığım yıllarda şapka taleplerini karşılamada zorluk çekiyorduk. Her atölyede 6-7 kişi çalışmasına rağmen şapka yetiştiremiyorduk. 1990\'lı yılların ortalarına doğru bizim işte bir gerileme oldu. Şu anda Diyarbakır\'da bu işi sürdüren iki usta var, biri de benim. Şapkada sportif diye tabir edilen modeller daha çok tercih ediliyor. Bunların tümünü el emeği göz nuruyla yapıyorum. İster spor, ister 8 köşe modeli olsun tanesini 20 liradan satıyorum. Tabii satabilirsek. Artık eskisi gibi iş yapamıyoruz. Mardin ve Şanlıurfa\'da şapka üreten kimse kalmadı. Bir dönem 8 köşe diye bilinen şapka modeli, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Batman, Şanlıurfa, Erzurum ve Kars gibi illerde çok tutuluyordu. 50 yaşın üzerindeki insanlar bu illerde hala 8 köşe şapka kullanıyor. Dolayısıyla 8 köşe şapka Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine özgü yöresel bir şapkadır. Şu an bile üretiyoruz bunu ama eskisi gibi satılmıyor.\"

