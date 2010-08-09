58 saat ütü yaparak Guiness'e girdi

T24- Almanya'nın Rheinberg kentinde haziran ayında 58 saat ütü yapan Alman subay Daniel Peetz (28), Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.



Peetz, rekorunun tasdiklendiği resmi sertifikanın dün kendisine verildiğini açıkladı.



Komşularının, dostlarının hatta bazı polislerin kendisini desteklemek amacıyla çok sayıda ütülenecek gömlek, atlet ve pantolon bulduğunu belirten Peetz, her saat başında kendisine 5 dakika dinlenmesi için izin verildiğini kaydetti.



Rekor denemesi sırasında Peetz’e, bu dinlenme sürelerini kullanmayıp biriktirerek, bunları yemek yemek ya da duş yapmak için kullanmasına izin verilmişti.