58 milyon çocuk okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) dünya ülkelerinin sadece yarısında çocukların tümünün 2015'e dek ilkokula gönderilmesi hedefine ulaşıldığını açıkladı.

UNESCO dünyada 58 milyon dolayında çocuğun hala eğitimden tamamen yoksun olduğunu, 100 milyon çocuğun da ilkokulu bitiremediğini kaydetti.

Raporda özellikle övgü alan ülkeler Afganistan, Nepal, Sierra Leone, Ruanda, Tanzanya ve Hindistan.

Nijerya, Pakistan, Nijer, Etiyopya, Yemen ve Çad'ın ise belirlenen hedeflere en uzak durumdaki ülkeler olduğu kaydedildi.

Bazı Avrupa ülkeleriyle Küba, Kırgızistan ve Moğolistan da eğitim hedeflerini tutturan devletler arasında yer alıyor.

2000 yılında düzenlenen UNESCO Dünya Eğitim Forumu'nda 164 ülke, 2015'e dek tüm çocuklara temel eğitime kayıtlı olmasını kabul etmişti.

Dakar Forumu'nda, okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin sayısının da yarıya indirilmesi hedeflenmişti.

Ancak küresel düzeyde okur yazarlık oranı 2000 yılındaki % 18'den, 2015'te sadece % 14'e düşürülebildi.

Kız çocuklarına öncelik verilmeli

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, son 15 yıl içinde eğitim alanında dünyada önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti; "1990'lardaki gidişat sürseydi şimdiki gibi milyonlarca çocuk okul eğitimi alıyor olmayacaktı." dedi.

Bununla birlikte Irina Bokova, hükümetlerin en yoksul durumda olan kesimlere ve özellikle de kız çocuklarına öncelik vermesi gerektiğini kaydetti.

UNESCO raporuna göre dünyadaki en yoksul çocukların okula gitmesi olasılığı, en varlıklı ülkelerde yaşayan çocuklara kıyasla 4 kat daha az.

İlk ve orta okullarda kız-erkek eşitliğinde ilerlemeler kaydedildiği, ancak küçük yaşta evlilikler ve hamilelikler yüzünden kızların eğitiminin yarıda kaldığı belirtildi.

UNESCO dünyada okur yazar olmayan 781 milyon yetişkinin üçte ikisinin kadınlar olduğunu kaydediyor.

2030 yılı için de yeni hedefler belirlendi ancak UNESCO, bu konuda başarı kazanılabilmesi için yılda 22 milyar dolar ek fon sağlanması gerektiğini bildirdi.

Raporda hükümetlerden, bütçelerinin yüzde 15 ila 20'sini eğitime ayırmaları ve tüm çocuklara bir yıllık parasız ilkokul öncesi eğitim verilmesi isteniyor.