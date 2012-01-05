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Spor

''58. maddenin değişmesi gerekiyor" İSTANBUL (A.A)

05 Ocak 2012 21:41

-''58. maddenin değişmesi gerekiyor" İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - Orduspor Kulübü Başkanı Nedim Türkmen, Profesyonel Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 58. maddesinin kademeli bir şekilde değişmesi gerektiğini belirterek, ''Suç ve ceza arasında bir orantı olması lazım'' dedi. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkmen, bütün vakıf üyelerinin 58. maddenin değişmesini kabul ettiğini ifade ederek, ''Burada tartışma konusu; şike varsa, düşme olsun mu olmasın mı? Bir defaya mahsus af olsun mu olmasın mı? Böyle bir şey söz konusu değil. Federasyona sunacağımız öneri de 'şike yaptığı belgelenen birileri varsa mutlaka küme düşsün' şeklinde olacak. Bu konuyla ilgili 26 Ocak tarihine kadar bir çalışma yapılacak. Benim şahsi görüşüm, teşebbüs konusunda küme düşmenin olmaması gerekiyor. Şimdi teşvike teşebbüs eden ile şike yapanı aynı şekilde küme düşürürseniz bu adalet olur mu? Suç ve ceza arasında bir orantı olması lazım'' diye konuştu. -Öztürk ayrı durdu- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Yıldırım Demirören açıklama yaparken, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk'ün diğer kulüp yöneticilerinden ayrı durması dikkati çekti. Açıklaması sırasında diğer kulüp başkan ve yöneticileri Demirören'in yanında dururken, Adnan Öztürk basın mensuplarının yer aldığı bölümün arkasında durdu. Basın mensuplarının bu durumu sorması üzerine, Öztürk diğer yöneticilerin yanına geçti. Adnan Öztürk, toplantıda görüşülen konularla ilgili basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmazken, diğer kulüp yöneticilerinden ayrı durmasıyla ilgili soruya ise ''Bizim genel olarak tavrımız öyledir'' yanıtını vermekle yetindi. Ankaragücü Kulübü Başkanı Sami Altınyuva'nın tepki nedeniyle erken terk ettiği toplantıya, rahatsızlığı bulunan Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl ile kardeşinin vefatı nedeniyle Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı katılmadı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın Astoria Alışveriş Merkezi'ndeki ofisinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3,5 saat süren toplantıyı kalabalık bir gazeteci grubu takip etti.

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