58. madde Genel Kurul'a kaldı

T24 - TFF yaptığı yönetim kurulu toplantısında, 26 Ocak'ta gerçekleştirilecek TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nun, önceden ilan edilen gündem maddeleriyle gerçekleştirilmesine karar verdi. Kritik 58. maddede değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise Olağanüstü Genel Kurul'da belirlenecek.









Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu göreve başladığı günden itibaren, Türk futbolunun girdiği kaostan çıkması için elinden gelen iyi niyetli çalışmayı göstermiştir. Özenli, objektif ve hukuki prensipler içerisinde yönetim anlayışını sürdürmüş, sürdürmeye de devam edecektir.

13 Ocak Cuma günü yapılan TFF-Kulüpler Birliği toplantısında, tüm kulüp başkanları tek tek dinlenmiş ve görüşleri alınmıştır. Bu görüşler, 16 Ocak'taki TFF Yönetim Kurulu'nda ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Yapılan bu değerlendirme sonucunda, 26 Ocak 2012'de yapılması planlanan TFF Olağanüstü Genel Kurulu, önceden ilan edilen gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir





UEFA'YA HARFİYEN UYGUN



Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugüne kadar aldığı her karar ve yaptığı her işlem; TFF Kanununa, Statüsüne ve hukuki düzenlemelerine uygun olduğu gibi; FIFA ve UEFA'nın uluslararası kural ve düzenlemelerine de harfiyen uygundur. 26 Ocak'ta yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurulu ve kurulda varılacak her sonucun da aynı bu prensibe uygun olacağına inancımız sonsuzdur.



Tüm kamuoyu bilmelidir ki; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararlarını, bireysel açıklamalara dayanarak değil, tüm futbol paydaşlarının görüşleri ışığında almayı prensip edinmiş, aynı prensiple de almaya devam edecektir."