-58. madde değiştirilmedi ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Genel Kurulunda haklarında şike ve teşfik primi iddiası bulunan kulüplere uygulanması muhtemel yaptırımların değiştirilmemesine karar verildi. Ankara Sheraton Otel'de yapılan olağanüstü genel kurulda gündeme ilişkin konuşmaların ardından TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, eleştirilere cevap vermek için kürsüye çıktı. Aydınlar'ın delegelere hitaben yaptığı ''duygusal'' konuşma sonrası Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, değişiklik önergesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda büyük bir çoğunlukla maddenin değiştirilmemesine karar verildi.