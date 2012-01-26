T24 LogoT24 Logo
Spor

58. madde değiştirilmedi ANKARA (A.A)

26 Ocak 2012 18:03

-58. madde değiştirilmedi ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Genel Kurulunda haklarında şike ve teşfik primi iddiası bulunan kulüplere uygulanması muhtemel yaptırımların değiştirilmemesine karar verildi. Ankara Sheraton Otel'de yapılan olağanüstü genel kurulda gündeme ilişkin konuşmaların ardından TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, eleştirilere cevap vermek için kürsüye çıktı. Aydınlar'ın delegelere hitaben yaptığı ''duygusal'' konuşma sonrası Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, değişiklik önergesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda büyük bir çoğunlukla maddenin değiştirilmemesine karar verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24